Warum dieser Hass?

Vom Hass. Nichts ist quälender, niederträchtiger, gemeiner und tödlicher als der Hass. Dennoch scheint das schlimmste aller Gefühle heute stärker zu sein denn je - in den sozialen Medien, in der Politik, im Krieg. Muss das so sein? Oder gibt es ein Mittel dagegen?

SN/stockadobe-liuzishan