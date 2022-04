Warum erkranken manche nicht an Covid?

Während einige mehrmals von einer Coronainfektion geplagt werden, scheint der Kelch an anderen ganz vorüberzugehen. Eine Spurensuche, was dahinterstecken könnte.

Die Omikron-Welle ebbt zwar langsam ab, hinterlässt jedoch Rekordwerte: Im Februar und März haben sich in Österreich rund zwei Millionen Menschen mit der wesentlich ansteckenderen Omikron-Variante infiziert - das sind in etwa genauso viele wie sich bis dahin im Pandemieverlauf angesteckt hatten. Immer wieder hört man aber von Familien, in denen sich alle infizieren - bis auf eine Person. Oder Schulklassen, in denen nur eine Schülerin oder ein Schüler vor dem Virus gefeit zu sein scheint, obwohl sie oder er ...