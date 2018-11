Warum fehlt uns so oft der Mut?

Wann haben Sie sich zuletzt eine "mutige Erlaubnis" gegeben? Wann haben Sie sich bei einer Entscheidung für das entschlossen, wovor Sie Angst hatten? Ein SN-Gespräch über Verletzlichkeit, Vertrauen und Zuversicht.

Die Theologin und Autorin Melanie Wolfers lädt dazu ein, mutig durch das Leben zu gehen.

Sie haben ein Buch über Mut geschrieben. Warum hat Sie das Thema so stark bewegt? Wolfers: In meiner Arbeit in Seelsorge und Beratung erlebe ich oft, dass Angst die Menschen davon abhält, ihr Leben mit beiden Händen zu ergreifen. Da sagt jemand Ja, obwohl er Nein meint. Da scheut sich jemand, Entscheidungen zu treffen, aus Angst, etwas falsch zu machen. Man fühlt sich elend - und bleibt doch lieber im vertrauten Unglück hocken, als Neues zu wagen.