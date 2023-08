Warum Fleisch von Wildschweinen noch immer radioaktiv belastet ist

Radioaktives Cäsium aus Atomwaffentests aus den 1960er-Jahren und der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl reichert sich in einer Lieblingsspeise der Wildschweine an.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl waren Pilze und Wild in Österreich stark radioaktiv belastet, vom Verzehr wurde abgeraten. Die Belastung von Rotwild ging mit der Zeit zurück, doch Wildschweinfleisch überschreitet heute noch Grenzwerte. Forscher wollen nun dieses "Wildschwein-Paradoxon" gelöst haben: Die hohe Belastung der Tiere ist auf Atomwaffentests aus den 1960er-Jahren zurückzuführen, berichten sie im Fachblatt "Environmental Science & Technology".

Am 26. April 1986 explodierte nach einem fehlgeschlagenen Experiment der Reaktorblock vier des damals sowjetischen Kernkraftwerks Tschernobyl. Das Unglück gilt als größte Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. Bei dem Unfall wurden über einen Zeitraum von etwa zehn Tagen große Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt. Leichtflüchtige radioaktive Stoffe wie Jod und Cäsium gelangten aufgrund der großen Hitze im Reaktor in höhere Atmosphärenschichten, konnten sich so über Europa verbreiten und kehrten mit Niederschlägen wieder auf den Boden zurück.

Dort sorgt speziell Cäsium-137 dafür, dass auch heute noch die Auswirkungen der Katastrophe messbar sind - speziell in Wildpilzen und Wildfleisch findet sich der radioaktive Stoff. Daten des Gesundheitsministeriums zufolge, die zum 35. Jahrestag des Unfalls 2021 veröffentlicht wurden, wiesen in etwa zehn Prozent der in Österreich untersuchten Wildschweine und etwa vier Prozent der untersuchten Rehe Cäsium-137-Werte über dem Grenzwert von 600 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) auf. Die Mittelwerte für diese zwei Tierarten lagen mit 250 bzw. 126 Bq/kg deutlich unter dem Grenzwert, die Maximalwerte mit etwa 5.800 bzw. 3.000 Bq/kg deutlich darüber.

Cäsium-137 hat eine Halbwertszeit von rund 30 Jahren, nach dieser Zeit ist die Hälfte des Materials zerfallen. Üblicherweise geht die Strahlenbelastung von Lebensmitteln aber viel schneller zurück, weil sich das Cäsium im Laufe der Zeit verteilt, vom Wasser ausgewaschen bzw. in Mineralien gebunden wird oder tiefer in den Boden gelangt, heißt es in einer Aussendung der Technischen Universität (TU) Wien. Pflanzen und Tieren nehmen daher geringere Mengen auf als unmittelbar nach dem Reaktorunglück.

Doch bei Fleisch von Wildschweinen geht die Strahlenbelastung deutlich langsamer zurück, als man alleine schon durch den natürlichen radioaktiven Zerfall von Cäsium erwarten würde. Warum das so ist, hat Georg Steinhauser vom Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien mit Kollegen der Universität Hannover untersucht, indem sie durch neue, präzisere Messungen nicht nur die Menge, sondern auch die Herkunft der Radioaktivität ermittelten.

Sie nutzten dabei die Tatsache, dass bei der Freisetzung radioaktiver Stoffe unterschiedliche Isotope eines Elements in die Umwelt geraten, also etwa nicht nur Cäsium-137, sondern auch Cäsium-135, das eine deutlich längerer Halbwertszeit hat. Das Mischungsverhältnis der beiden Cäsium-Sorten war bei der Tschernobylkatastrophe anders als bei den Atomwaffentests der 1960er-Jahre. Mit aufwendigen Methoden analysierten die Forscher nun das Isotopen-Verhältnis.

Das Ergebnis: Während insgesamt rund 90 Prozent des Cäsiums-137 in Mitteleuropa aus Tschernobyl stammt, ist der Anteil in den Wildschweinproben viel geringer. Bei diesen ist ein großer Teil des Cäsiums im Wildschweinfleisch auf Atomwaffentests zurückzuführen - bei manchen Proben bis zu 68 Prozent.

Als Ursache vermuten die Forscher die Vorliebe der Wildschweine für die unterirdisch wachsenden Hirschtrüffel, in denen sich das Cäsium erst mit großer Zeitverzögerung anreichert. "Das Cäsium wandert sehr langsam durch den Boden nach unten, manchmal nur rund einen Millimeter pro Jahr", erklärte Steinhauser. Die in 20 bis 40 Zentimetern Tiefe wachsenden Pilze würden daher heute erst das Cäsium aufnehmen, das damals freigesetzt wurde. "Das Cäsium alter Atomwaffentests hingegen ist dort schon lange angekommen."

Im Boden kommt es also zu einem komplizierten Zusammenspiel des aus unterschiedlicher Quelle stammenden Cäsiums, das sukzessive durch den Boden wandert und mit der Zeit auch zerfällt. "Wenn man all diese Effekte addiert, lässt sich erklären, warum die Radioaktivität der Hirschtrüffel - und in weiterer Folge der Schweine - größenordnungsmäßig relativ konstant bleibt", betonte Steinhauser. Der Strahlenexperte rechnet nicht damit, dass die Belastung von Wildschweinfleisch in den nächsten Jahren deutlich sinkt, da erst jetzt ein Teil des Cäsiums aus Tschernobyl in die Trüffeln eingelagert werde.