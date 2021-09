Warum hassen Kinder Brokkoli? Neue Studie gibt Hinweise

Brokkoli oder Blumenkohl - für viele Kinder sind diese Lebensmittel einfach nur "pfui, bäh". Aber warum? Ein Forscherteam hat nun untersucht, was beim Essen der Kohlsorten passiert: Im Mund könnten Speichel-Bakterien dabei schwefelhaltige Verbindungen erzeugen, die unangenehm riechen, berichten die Wissenschaftler im "Journal of Agricultural and Food Chemistry".

SN/gitusik - stock.adobe.com Brokkoli: Bei Kindern nicht unbedingt sehr beliebt.