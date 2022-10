Warum Lachen manchmal unkontrollierbar ist

Auf der Spur des unkontrollierten Lachens sind Forschende an der Universität Freiburg (Fribourg, Schweiz) einen Schritt weitergekommen. Sie zeigten auf, dass ein für die Motorik zuständiger Teil im Hirnstamm die Kontrolle übernimmt und andere Schaltkreise in den Hintergrund rückt. Zu dieser Erkenntnis gelangten sie, indem sie Probandinnen und Probanden an ein bildgebendes Verfahren hängten und sie an den Füßen kitzelten.

SN/pixabay Symbolbild