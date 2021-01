Warum Verschwörungstheorien und Glaube an Magie grassieren

Wir fliegen zum Mond, bauen Roboter, entwickeln eine Corona-Impfung. Und gerade jetzt zeigt sich: Ein Rest magischer Welterfahrung ist im Untergrund geblieben. In Krisenzeiten durchbricht Mystizismus die Grenzen der Vernunft. Magie und Verschwörungsangst: Der Spuk ist im Kopf.

Sigmund Freud ist ziemlich verrückt nach Salome. Auch deshalb, weil die dunkellocki- ge Schönheit über magische Kräfte verfügt. In Trance versetzt, kann sie die verschleierte Vergangenheit und in die Zukunft sehen. Dass sie für schauerliche Satansrituale missbraucht wird, gehört natürlich zu einem Psycho-Mystery-Thriller wie der sechsteiligen ORF/Netflix-Serie "Freud". Ähnliches findet sich auch in einer Folge der Berliner TV-Reihe über das Robert-Koch-Institut: "Charité". Emil von Behring, Entdecker des Diphtherieserums, nimmt an einer Séance teil und erfährt von einem Trance-erfahrenen Medium, ihn erwarte ...