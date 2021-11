Warum wir dem Bauchgefühl mehr vertrauen als dem Verstand

In Österreich ist man der Wissenschaft gegenüber auffällig skeptisch eingestellt. In der Pandemie ist das ein großes Problem. Wie konnte es so weit kommen?

Albert Einstein wurde einmal gefragt, warum Menschen etwas über Atome herausgefunden haben, aber nicht darüber, wie man sie kontrollieren kann. Der große Physiker, schlagfertig wie immer, antwortete: "Das ist ganz einfach, lieber Freund. Der Grund liegt darin, dass Politik schwieriger ist als Physik." Die Antwort zeugt vom Respekt des Forschers gegenüber dem politischen Tagesgeschäft. Umgekehrt haben manche der heute tätigen Politiker die Achtung gegenüber der Wissenschaft längst verloren. Wenn sich sogar ein Landeshauptmann wie Wilfried Haslauer zur Behauptung ...