Warum wir gerade im Winter Kilos zulegen

Es gibt Gründe, wieso wir ausgerechnet jetzt Heißhunger auf Süßes und Fettiges haben. Auch das Alter spielt eine Rolle.

Die Festtage sind längst vorbei und so manch einer denkt spätestens nun an eine Diät. Doch der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig gewählt, denn ausgerechnet im Winter haben wir besonders großen Heißhunger auf Fettiges und Süßes. Aber warum ist das so?

Die Wissenschaft hat gleich eine ganze Reihe von Erklärungsmodellen parat. Beim Winterspeck denkt man vielleicht als Erstes an die Tierwelt, schließlich futtern sich Igel, Bär und Co. einen ordentlichen Bauch an, um gut durch den Winter zu kommen, ...