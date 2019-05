Warum wir uns im Frühjahr öfter verlieben

Sich zu verlieben ist für den Körper purer Stress. Er reagiert, als wäre er in Gefahr. Eine wichtige Rolle spielen dabei Gerüche des Gegenübers.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die rosarote Brille verschönt die Sicht, wir schweben auf Wolke sieben. Aber was passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns verlieben?

Die Schmetterlinge, die in der Verliebtheitsphase durch den Bauch schwirren, hinterlassen manchmal ein gehöriges Chaos: "Wenn wir uns verlieben, ist unser Körper in einer akuten Stresssituation", sagt Katharina Winkler-Crepaz. Die 34-jährige gynäkologische Endokrinologin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Liebe.

Der Podcast "Die gefragte Frau" zum Thema Liebe:

Sie leitete unter anderem die "First Love Ambulanz" in Innsbruck. In der ersten Phase der Verliebtheit spiele das Stresshormon schlechthin eine wichtige Rolle: das Cortisol. Das Herz der Turteltäubchen klopft schneller, die Stresshormone machen impulsiver und aktiver.

Wo der Liebesstress beginnt, ist der nächste Glücksrausch nicht weit: Das "Glückshormon" Dopamin wird ausgeschüttet. In der ersten Verliebtheitsphase rast ein Hormoncocktail durch die Blutbahn und vernebelt regelrecht die Sinne.

Dabei wirken Menschen, in die wir verliebt sind, auf uns wie Rauschgift. "Auch bei Menschen, die drogenabhängig sind, kann man einen erhöhten Dopaminspiegel feststellen", erzählt Winkler-Crepaz im SN-Podcast "Die gefragte Frau". Dieser Botenstoff senkt - so wie auch so manche Drogen - das Hunger- und Schlafbedürfnis und aktiviert das Lust- und Belohnungszentrum im Gehirn. Die Umwelt wird zum Nebenschauplatz, der Verliebte fokussiert sich nur noch auf das begehrte Gegenüber.

Und dabei glauben wir zu wissen, worauf es uns bei der Partnerwahl ankommt. Eine sportliche Figur vielleicht oder schöne Zähne. Manche achten auf schön geschwungene Füße oder eine bestimmte Haarfarbe. Aber eigentlich spielen ganz andere, subtile Dinge eine Rolle. Die Stimme des Anderen redet ein Wörtchen mit. Oder ob man jemanden riechen kann oder nicht.

SN/glas Katharina Winkler-Crepaz kennt sich aus in der Liebe.

Immer der Nase nach: Welche Rolle Gerüche spielen

Die Pheromone, die den individuellen Geruch einer Person bestimmen, geben Aufschluss über den genetischen Code der potenziellen Liebespartner. Über den Geruch des anderen Menschen können wir unbewusst feststellen, ob er uns immunologisch ähnelt. "Aus Sicht der Reproduktion suchen wir uns Partner aus, die uns genetisch nicht komplett ähnlich sind", sagt Winkler-Crepaz. Durch unterschiedliche genetische Anlagen sei der Nachwuchs dann nämlich besser gegen Krankheiten, Bakterien und Parasiten gewappnet. In diesem Fall gilt wohl: Gegensätze ziehen einander an.

Auch die Gerüche des Frühlings tragen übrigens dazu bei, dass wir wieder zugänglicher sind für äußere Einflüsse. So wie die Natur aufblüht, entdecken wir auch andere Menschen neu. Das erklärt, warum wir im Frühjahr wieder vermehrt die Fühler ausstrecken. Nicht umsonst sprechen wir von Frühlingsgefühlen.

Deren Lebensdauer ist aber begrenzt. Zumindest die euphorische Hochphase. In vielen Studien zeigt sich, dass die erste Verliebtheit mit verändertem Hormoncocktail im Körper etwa 18 Monate bis drei Jahre andauert. Die Natur trimmt den Körper dabei auf Fortpflanzung, bevor sich der Körper wieder in einen Normalzustand zurückversetzt, der Stress nachlässt.

Damit die anfängliche Verliebtheit später zu Liebe werden kann, produziert der Körper Oxytocin - auch bekannt als "Kuschelhormon". Das in der Hirnanhangdrüse gebildete Hormon trägt aber nicht nur dazu bei, dass wir uns an unseren Partner oder unsere Partnerin binden. Es wird auch bei der Geburt eines Kindes oder während des Stillens im Gehirn der Mutter gebildet.

Wie verändert sich das Verlieben dann im Laufe unseres Lebens? Dabei spielen alte Muster und Erfahrungen eine wichtige Rolle. "Im Alter werden wir immer skeptischer", sagt Ärztin Winkler-Crepaz. "Der Mensch wird immer komplexer. Und so auch die Form, wie man liebt." Bewusst oder unbewusst würden wir viele Eindrücke und Verhaltensmuster abspeichern. Auch unsere erste Liebe sei sehr prägend für uns.

"Eine Trennung muss man wie den Tod sehen"

Dabei kann auch die Form des Liebeskummers in fortgeschrittenem Alter anders empfunden werden. Erinnerungen würden reaktiviert, das könne die Trauer auch noch schlimmer wirken lassen. "Die Trennung von einem Partner oder einer Partnerin muss man wie den Tod einer geliebten Person sehen", sagt die Ärztin.

Die Prozesse, die sich dabei im Gehirn abspielten, seien vergleichbar mit den Trauerphasen. Zunächst fühlt sich alles wie ein schlechter Traum an, man will es nicht wahrhaben. Danach brechen die Emotionen aus, Wut und Zorn bahnen sich ihren Weg. Irgendwann folgt die Phase des Akzeptierens. "Es ist wichtig, alles zuzulassen", sagt die Ärztin.

Auch Phänomene wie das "Broken-Heart-Syndrom", also das gebrochene Herz, gebe es. Menschen können aber nicht nur aus Trauer wegen des Verlusts eines geliebten Menschen brechen. Es gebe auch das "Happy-Heart-Syndrom". "Es kann vorkommen, dass junge Bräute am vermeintlich glücklichsten Tag ihres Lebens einen Herzinfarkt bekommen", sagt Winkler-Crepaz. Dabei überwiege der Stress, das Überangebot an Neurotransmittern und Hormonen im Körper mache dem Herzen zu schaffen.

Und ein Rezept für eine lang anhaltende Liebe? "Den anderen so nehmen, wie er ist, und gleichzeitig immer wieder versuchen, ein bisschen Veränderung zuzulassen. Bei sich selbst und dem Anderen."

Im SN-Podcast "Die gefragte Frau" erzählt die Ärztin auch noch davon, warum Seitensprünge positiv sein können und was Tinder und Co. mit uns machen. Den Podcast hören Sie auf allen gängigen Streaming-Plattformen (iTunes, Spotify, Deezer etc.) und auf www.sn.at/podcast.