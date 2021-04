Warum wir unsere Hände wieder mehr würdigen sollten

Hände sind ein selbstverständliches Organ - in der Arbeit, der Beziehung und der Kunst. In der digitalen Welt scheinen sie eine untergeordnete Rolle zu spielen. Mit dem Verzicht auf Handschlag und Körperkontakt rücken sie wieder ins Bewusstsein.

Die Fingernägel waren glänzend rot lackiert, ihre Hände feingliedrig, schmal und meist mit einem Hauch von Bräune überzogen. Wenn sie mich berührten, fühlten sie sich seidig, weich und kühl an und erzeugten in mir Wärme und ein Glücksgefühl, das in Erinnerungen an meine Kindheit immer noch nachschwingt. Meine Mutter legte besondere Aufmerksamkeit auf die Pflege ihrer Hände und viel Augenmerk auf jene der anderen. Als ich halbwegs erwachsen war, riet sie mir: "Hände verraten viel über einen Menschen. Schau sie ...