Warum wir vertrauen können

Schon der Säugling hat im Prinzip das Vertrauen, dass seine Bedürfnisse wahrgenommen und entsprechend beantwortet werden.

Ist es schwierig, in Zeiten wie diesen von Vertrauen zu schreiben oder zu lesen? In Zeiten, in denen der Egoismus unter dem Deckmantel des Nationalismus blüht. In Zeiten, in denen zum Teil nicht die Problemlösung im Vordergrund steht, sondern Probleme genutzt werden, um Politik zu machen. In Zeiten, in denen wir weniger die Solidarität spüren, sondern das Gefühl der Bedrohung sich aufdrängt. Fällt uns nicht eher der Satz "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" ein?