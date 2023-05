Lachen ist tatsächlich gesund, es hat wichtige soziale Funktionen - und Humor zu erlernen ist harte Arbeit. Überlegungen zum Weltlachtag.

Der älteste Witz, den man (bisher) gefunden hat, ist 4000 Jahre alt und wurde auf Tontafeln in Keilschrift entdeckt: So etwas hat es noch nie gegeben: Eine junge Frau, die nicht in den Schoß ihres Ehemanns furzt.

Nicht witzig? Nun ja. Vielleicht wirkt bei Ihnen eine Scherzfrage aus dem 16. Jahrhundert v. Chr.: Was hängt am Schenkel eines Mannes und will in das Loch stoßen, in das es schon öfter davor gestoßen wurde? - Der Schlüssel. Dreieinhalbtausend Jahre ...