Was Bäume über unsere Persönlichkeit verraten

Biologe und Mediziner Maximilian Moser zeigt in seinem neuen Buch, warum Bäume unserem Leben Sinn geben können.

Herr Moser, Sie ziehen in Ihrem neuen Buch "Waldeskind" Vergleiche zwischen Bäumen und Menschen. Wo ähneln wir Bäumen? Maximilian Moser: Geht man von den Funktionen aus, kann man sagen, dass der Baum so etwas wie ein umgedrehter Mensch ist. Die Wurzeln entsprechen unserem Gehirn, während die Blüten, also die Fortpflanzungsorgane, oben sind. Aber das System Baum ist vielschichtig: Wir wissen heute, dass Bäume miteinander kommunizieren und vor allem über unterirdische Pilznetz-werke in Verbindung stehen - das waldweite Netz. Der Wald ...