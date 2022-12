Was bleibt von der Coronapandemie?

Nach fast drei Jahren Corona ist es an der Zeit für ein Resümee: Wie Österreich die Krise bewältigte - auch im Vergleich zu anderen Ländern.

Er gehörte zu den Mahnern und vorsichtigen Wissenschaftern während der Coronakrise: Der deutsche Virologe Christian Drosten trat mit seiner Aussage, die Pandemie sei vorbei, breite Diskussionen los. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2", sagte er. Viele Forschende schlossen sich seiner Meinung an. Anlass genug, den Status quo ausführlich zu hinterfragen. Und einen ersten Rückblick zu wagen: Was lief in der Pandemie gut - und was weniger gut.

1. In welchem Status der Pandemie ...