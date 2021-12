Was der echte Robinson Crusoe erlebte

Vor 300 Jahren starb Alexander Selkirk, der "echte" Robinson Crusoe. Im Gegensatz zu dem Romanhelden war Selkirk ein Freibeuter und Raufbold, dem die einsame Insel, auf der er ausgesetzt wurde, keinesfalls wie ein Paradies vorkam.

Die Männer des Vorauskommandos der "Duke" überlegten, was das wohl für eine seltsame Kreatur sei, die sie da gerade am Strand gefunden hatten. War es vielleicht ein Mischwesen aus Mensch und Tier, von denen es in diesem abgelegenen Teil der Welt, in dem sie sich gerade befanden, ja angeblich so einige geben sollte?

Plötzlich versuchte das merkwürdige Ding zu sprechen: "Ausgesetzt!" Es schien also wohl doch ein Mensch zu sein, der da vor ihnen am Strand der eigentlich ...