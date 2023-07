Was heißt das Katzensterben durch Corona und H5N1 für Menschen?

Plus

Eine Coronamutation hat 300.000 Katzen in Zypern getötet. In Polen starben 29 an Vogelgrippe. Sind auch heimische Stubentiger betroffen - und beide Viren auf Menschen übertragbar?

BILD: SN/PIERRE ADEN - STOCK.ADOBE.COM Freigänger-Katzen in Zypern sind zu Hunderttausenden einer Bauchfellentzündung erlegen.