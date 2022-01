Glück fühlt sich oft flüchtig an. Selbst ein Lotteriegewinn oder ein neues Auto sind nur Wimpernschläge des Glücks. Aber es gibt Wege, um das Gefühl dauerhaft in den Alltag zu holen.

Viele kluge Köpfe haben sich über das Glück des Menschen bereits Gedanken gemacht. Darunter auch der griechische Philosoph Aristoteles, der das Glück in der Muße vermutete - "Glück gehört denen, die sich selbst genügen", soll er gesagt haben. Im Kern vieler Weisheiten geht es darum, dass Glück ein Ergebnis innerer Einstellung sei und im Geben ein Schlüssel zu einem glücklichen Leben liegen könnte. Doch was ist Glück eigentlich und was hat man in der Forschung darüber wirklich herausgefunden?

...