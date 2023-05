Wie soll man Wildtieren begegnen?

Das Risiko, Bären oder Wölfen zu begegnen, ist gering. Viel häufiger sind da schon Kontakte mit Wildschweinen, Schlangen, Schwänen oder streunenden Katzen. Wie verhält man sich richtig - gerade, wenn Kinder und Hunde mit im Spiel sind?

Es ist Gott sei Dank unwahrscheinlich, einen Bären oder einen Wolf zu treffen. Dennoch gibt es viele andere Wildtiere, bei denen Kontakte viel häufiger sind - und die leider nicht immer positiv enden. Wie verhält man sich also richtig, wenn man - vielleicht noch dazu mit Kleinkindern oder in Begleitung eines Hundes - beim Wandern ein Wildschwein trifft? Oder beim Schwimmen oder Bootfahren im See von einem Schwan angegriffen wird? Und gilt der Satz "Hunde, die bellen, beißen nicht" tatsächlich? ...