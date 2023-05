Was kann dieser Handschuh …? Wir testen drei ungewöhnliche Produkte

Seltsame Produkte im SN-Test. Schwimmen, Golfen, Fitness - Sportdisziplinen, die Massen anziehen. Drei Innovationen, von denen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie gehört haben.

Schwimmen an der Leine.

Her mit der Klaue! Hier gestehe ich eine persönliche Schwäche, eine körperliche bloß, für eine charakterliche kennt man sich doch zu wenig. Wenn ich ein Marmeladeglas öffnen soll, kann es vorkommen, dass den Job meine Freundin Karin übernehmen muss. Ja, das ist mir schon ein wenig peinlich. Große Hoffnung legte ich deshalb in diesen Xtensor Hand- und Fingertrainer. Immerhin kostet er viel mehr als Konkurrenzprodukte. Meine Finger verdienen das Beste. Das Teil sieht megatechnisch aus, wurde in den USA entwickelt ...