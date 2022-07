Was macht ein erfülltes Leben aus? Eine Studie liefert neue Erkenntnisse

Was Erfüllung bedeutet, ist bislang nur wenig erforscht. Dazu ist es freilich stark individuell, was Menschen als lebenswert erachten. Eine Schweizer Studie liefert nun neue Erkenntnisse zu einem erfüllten Leben - und benennt drei wichtige Kriterien.

Man stelle sich vor, man hätte jeden Moment seines Lebens aufgezeichnet. Alles, womit man seine Zeit verbracht hat, wird am Ende des eigenen Lebens in einem Museum ausgestellt. "Würden Sie dieses Museum gerne besuchen?" Diese Frage stellt der internationale Bestseller-Autor John Strelecky in seinem Buch "The Big Five for Life".

Dazu, was ein erfülltes Leben ausmacht, weiß die Ratgeberliteratur viel zu berichten. Eine wirklich systematische Erforschung dieses komplexen Unterfangens gab es bislang jedoch nicht. Was Erfüllung bedeutet, wurde ...