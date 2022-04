Was man beim Blutspenden nach Corona beachten sollte

Je nach Schwere der Coronainfektion gibt es danach Wartefristen beim Spenden. Für Unruhe sorgt, dass heuer der Bedarf an Blutkonserven höher als 2021 ist, die Zahl der Spender aber gesunken ist.

Blut spenden ist ja an sich schon eine heikle Sache. Während einer Pandemie erst recht. Was es hier zu beachten gilt, weiß Michaela Horváth, stv. Leiterin der Uniklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin am AKH Wien: "Wenn man eine milde Coronainfektion hatte, die vielleicht sogar symptomlos verlaufen ist, gilt für eine Blutspende danach eine Frist von 14 Tagen - ab dem letzten positiven Test bzw. ab Gesundung. Wenn man Symptome hatte, im Spital ambulant oder stationär behandelt wurde ...