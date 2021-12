Was spricht für und was gegen die Legalisierung von Cannabis?

Der Gesundheitsminister will den medizinischen Einsatz erleichtern. Ein Toxikologe ist gar für die völlige Freigabe.

Die Ampelkoalition in Deutschland hat angekündigt, den Cannabiskonsum unter Auflagen erlauben zu wollen (siehe auch Kasten rechts). Zu medizinischen Zwecken ist Cannabis dort schon seit 2017 freigegeben. Diese Legalisierung von auf Hanf basierenden Produkten etwa in der Schmerztherapie wäre Rudolf Likar, Primar für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Klagenfurt, auch für Österreich ein Anliegen - "wenn es die Studien hergeben", wie er betont. "Denn das CBD (Cannabidiol, Anm.) ist eine der interessantesten Substanzen der Zukunft."

Likar betont aber, ...