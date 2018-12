Was tut Salzburg für Forschung?

Landeshauptmann Wilfried Haslauer setzt auf Schwerpunkte und Vernetzung. Und er bestreitet, dass Salzburg nur ein Tourismusland sei.

Den Wirtschaftsstandort Salzburg bringen viele in erster Linie nur mit dem Tourismus in Zusammenhang. Warum ist im Vergleich dazu der Forschungsstandort Salzburg kaum ein Thema? Haslauer: Die Frage ist berechtigt. Natürlich prägt der Tourismus unser Land, vor allem den Süden. Rund 80 Prozent der Nächtigungen gibt es südlich des Pass Lueg.

Die allgemeine Einschätzung aber, Salzburg wäre ein reines Tourismusland, ist schlicht und einfach falsch, weil wir etwa gleich viel Menschen in der Produktionswirtschaft beschäftigen wie auch in der Wissenschaft. Unsere Volkswirtschaft steht auf mehreren Beinen, und das ist ihre große Stärke.

Allerdings haben wir einen Nachholbedarf, Wissenschaft und Forschung sichtbarer zu machen. Das hat auch damit zu tun, dass im Dienstleistungsbereich nicht so viel geforscht wird wie im technischen Sektor und dass unsere Universität traditionell eher geisteswissenschaftlich ausgerichtet ist.

Da wird aber ziemlich aufgeholt.

Was tut das Land, um den Aufholprozess zu beschleunigen? Wir haben die sogenannte WISS entwickelt, die Wissenschafts- und Innovationsstrategie für Salzburg bis 2025. Wir haben strategisch nach dem Motto von Clausewitz "Wer überall angreift, greift nirgends an" gesagt, wir müssen Schwerpunktbereiche bilden. Das sind zum Beispiel die Creative Industries und Dienstleistungsinnovationen, das sind unter anderem die Bereiche Smart Data oder Digitalisierung und Alpines Bauen.

In Umsetzung der WISS haben wir darüber hinaus eine Strategie für Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt. Die sagt sehr konkret, was zu tun ist. Das geht von den Spürnasenecken bis hin zu Stiftungsprofessuren. Wir haben mittlerweile 62 WISS-Projekte mit einem Fördervolumen von immerhin 20 Mill. Euro umgesetzt.

In Österreich dauert es im internationalen Vergleich zu lange, bis eine Erfindung zur Marktreife gelangt. Wie kann man in Salzburg den Austausch zwischen Forschung und Wirtschaft verbessern? Erstens haben wir mit Startup Salzburg eine sehr starke Start-up-Schiene entwickelt, die in Österreich nach Wien eine hohe Strahlkraft erreicht. Das funktioniert auch deshalb gut, weil die Universitäten und Hochschulen mit vielen weiteren Partnern an einem Strang ziehen, was mich sehr freut.

Dann gibt es von der Wirtschaftsförderung viel Betreuung, was Patent- und Urheberrechtsberatung oder die Zurverfügungstellung von Forschungsassistenten in den Unternehmen betrifft. Ein klassischer mittelständischer Betrieb ist in seiner Arbeit so ausgelastet, dass er die Freiräume für Forschung und Entwicklung nicht nutzen kann.

Welche Rolle spielen hier die Fachhochschulen? Die Fachhochschulen sind wichtig im Ausbilden von Fachkräften und bringen in der Forschung neue Dynamik, wobei der Forschungssektor noch stark in Entwicklung ist. Wir haben etwa im Bereich der Energiesicherheit auf den Fachhochschulen einen Forschungsschwerpunkt. Aber auch das digitale Umfeld ist dort sehr gut aufgehoben.

Sollte man in Zukunft die Fachhochschulen weiter aufwerten, etwa durch Doktoratsstudien, um die Forschung anzuschieben? Die Staffelung von mittleren und höheren berufsbildenden Schulen, wie den HTL, darüber die Fachhochschulen, die sehr praxisbezogen sind, und weiter die Universitäten als stärker in der Grundlagenforschung tätige Einrichtungen, finde ich sehr gut durchstrukturiert. Man sieht das auch an den Abgängern der Fachhochschulen, die stark nachgefragt sind.

Sind nicht gerade die Fachhochschulen ein wichtiges Bindeglied in der Umsetzung von Forschung in die Praxis? Absolut. Wir sind auch sehr interessiert, dass wir zusätzliche Studienplätze bekommen, die ja der Bund freigibt. Da geht es um eine gemeinsame Finanzierung, da sind wir in Gesprächen.

Was tun Sie, damit auch Leuchtturmprojekte entstehen, die über das Land hinaus als Magnet für Forscher und Unternehmen wirken? Wir müssen wahrnehmbar werden. Das können wir nicht überall, sondern nur mit spezifischen Projekten. Nehmen Sie als Beispiel den Cancer Cluster Salzburg, also die Krebsforschung. Da spielt Salzburg auf der Wissenschafts- und Forschungslandkarte eine große Rolle. Oder auch im Forschungs- und Innovationsnetzwerk Alpines Bauen: Wir finanzieren Stiftungsprofessuren für die Interaktion zwischen Mensch und Computer. Auch im Bereich Data Science haben wir Stiftungsprofessuren finanziert.

Auf der Fachhochschule haben wir das Zentrum für sichere Energieinformatik. Wir haben mit Stratec und anderen Unternehmen ein Fabrikations- und Testlabor für Biochiptechnologien entwickelt. Das sind spannende Themen, wo Universitäten und betriebliche Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Auch mit dem Science and Technology Hub Itzling ist etwas Gutes gelungen. Dort sind die Materialwissenschaften, die Geoinformatik und private Firmen. Dort entsteht ein richtiger Cluster aus privaten Unternehmen und der Universität Salzburg.

Muss Forschung in Zukunft stärker als bisher auch öffentlich gefördert werden Wir haben die Mittel vor zwei, drei Jahren in diesem Bereich verdoppelt. Eine der Erkenntnisse der WISS ist wichtig: Wir benötigen nicht nur angewandte Forschung, sondern auch Grundlagenforschung, die keine direkten wirtschaftlichen Unterstützer hat. Da stellt man Fragen, deren Ergebnisse oft in ganz anderen Bereichen landen als ursprünglich gedacht. Ein guter Mix aus Grundlagenforschung und angewandter Forschung ist daher wichtig. Deshalb brauchen wir starke Universitäten und Hochschulen als Leitunternehmen für den Standort.

Wie viel Geld fließt jährlich aus dem Landesbudget in die Forschung? Im Budget 2019 sind 20,8 Mill. Euro an Forschungsförderung vorgesehen. 9,8 Mill. Euro fließen in die betriebliche Forschung, 9,0 Mill. Euro gehen in die Wissenschaft. Und zwei Mill. Euro bekommt die Paracelsus Medizinische Universität.

Ich freue mich, dass es gelungen ist, in Salzburg eine Community zu schaffen, die nicht nur den jeweils eigenen Schrebergarten sieht und beseelt davon ist, dass wir Salzburg als Wissenschafts- und Forschungsstandort vorwärtsbringen.