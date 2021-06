Was wird aus Palmyras Ruinen?

Im Jahr 2015 sprengten die Terroristen des IS Teile des Weltkulturerbes in Syrien. Um die Reste ist ein Disput entbrannt.

Es ist still geworden um Palmyra. Syriens schönster antiker Stadt geht es wie einem Patienten, der vor langer Zeit mit schwerwiegender Diagnose im Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Anfang war das Entsetzen groß. Dann haben andere Ereignisse dieses Entsetzen überboten. Die mitleidigen Besucher wurden schließlich weniger. Am Ende sind nur noch einige Freunde da und die Familienmitglieder, die sich sorgen.

Im August 2015 machten sich Terroristen des "Islamischen Staats" zum ersten Mal daran, medienwirksam die berühmten Ruinen des Weltkulturerbes ...