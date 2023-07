Was Zellen bewegt: Mechanisch-chemische Kommunikation bestätigt

Zellen kommunizieren in zwei zeitversetzten Wellen. Sie teilen sich mechanisch und chemisch mit, wann und wohin sie sich bewegen sollen. Wie solche Wechselwirkungen in lebenden Geweben funktionieren und welche Bedeutung das beispielsweise für die Wundheilung haben könnte, beschreiben Forscher rund um Edouard Hannezo vom Institute of Science and Technology (IST) Austria im Fachmagazin "PRX Life".

Ähnlich einem Gedränge in einer Menschenmenge reagieren Zellen darauf, wenn eine andere Zelle an einer Seite anzieht. Sie folgen in die gleiche Richtung oder schieben in die entgegengesetzte, wodurch sich Informationen in Wellen ausbreiten. Zellen nehmen dabei nicht nur mechanische Kräfte wahr, sondern auch ihre chemische Umgebung, also jene Kräfte und biochemischen Signale, die die Zellen aufeinander ausüben, erklärte Hannezo in einer Aussendung.

Diese Theorie über die Bewegung von Zellen von einer Region zur nächsten haben die Wissenschafter in einem neuen Computermodell, das von IST-Forscher Daniel Boocock zusammen mit Hannezo und dem Biophysiker Tsuyoshi Hirashima von der National University of Singapore entwickelt wurde, überprüft und bestätigt. Dabei wurden auch Zellbeweglichkeit und Materialeigenschaften des Gewebes berücksichtigt.

Für den experimentellen Nachweis der Anwendbarkeit des Modells auf echte biologische Systeme nutzten die Forscher eine mit spezifischen Säugetiernierenzellen einschichtig bedeckte Fläche (2-D-Monolayer). "Blockierten wir einen chemischen Signalweg, der Zellen das Spüren und Erzeugen von Kräften ermöglicht, bewegten sich die Zellen nicht mehr und es breiten sich keine Kommunikationswellen mehr aus", so Hannezo.

Eine Ausweitung auf 3-D-Gewebe wie in lebenden Organismen sei ein potenzieller nächster Forschungsansatz. "Richtig interessant wird sein, inwieweit sich unser Modell bei der Wundheilung in Zellen innerhalb von lebenden Organismen bewährt", so Hannezo. Es sei bereits begonnen worden, das Modell in Hinsicht auf diese Anwendung zu optimieren.