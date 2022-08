Wasser auf der Erde stammt womöglich von Asteroiden

Wasser könnte seinen Ursprung am Rande unseres Sonnensystems haben und mit Hilfe von Asteroiden auf die Erde gelangt sein. "Asteroiden vom Typ C, die reich an flüchtigen und organischen Stoffen sind, könnten eine der Hauptquellen für das Wasser auf der Erde gewesen sein", heißt es in einer am Montag in der Fachzeitschrift "Nature Astronomy" veröffentlichten Studie.

SN/pixabay