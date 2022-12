Wasser-Beobachtungs-Satellit der NASA gestartet

Fast alle Wasserflächen auf der Erde sollen vermessen werden.

Mit einem neuen Satelliten will die US-Raumfahrtbehörde NASA erstmals fast alle Wasserflächen auf der Erde vermessen. Die Mission "SWOT" (Surface Water and Ocean Topography) sei am Freitag gestartet, hieß es von der NASA. Mithilfe einer "Falcon 9"-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk startete der Satellit von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Kalifornien. An der Mission sind neben der NASA auch die Raumfahrtbehörden Frankreichs, Kanadas und Großbritanniens beteiligt.

Rund drei Jahre lang soll der Satellit die Tiefen der Ozeane, Flüsse und Seen der Erde vermessen und Informationen dazu liefern, wie sich Süß- und Salzwassereinheiten verändern - wo das Wasser ist, wo es herkommt und wo es hinfließt. Der Satellit kann alle Flüsse ab etwa einer Breite von 100 Metern komplett vermessen und mehr als eine Million Seen mit einer Fläche von mehr als 62.500 Quadratmetern. Mit den Informationen können dann zum Beispiel Vorhersagen für Überflutungen verbessert werden.