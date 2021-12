Wegen Omikron: Treffen der UN-Konferenz zur Artenvielfalt verschoben

Der zweite Teil der UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP15) wird wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus aufgeschoben.

Die COP15-Organisatoren verwiesen am Donnerstag auf Unsicherheiten wegen Reisebeschränkungen durch die neue Virusvariante. Das auch Weltnaturkonferenz genannte Treffen sollte vom 18. bis zum 22. Jänner in Genf stattfinden. Stattdessen werde nun März anvisiert, erklärten die Organisatoren.

Der erste Teil der UN-Konferenz wurde im Oktober im chinesischen Kunming abgehalten. Ebenfalls wegen der Corona-Pandemie nahmen die meisten Vertreter der teilnehmenden Länder aber nur digital daran teil. Das Treffen endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, in der die Länder unter anderem aufgefordert werden, die Bedeutung der biologischen Vielfalt für die menschliche Gesundheit anzuerkennen und Artenschutzgesetze zu verschärfen.

In Genf wollen die Ländervertreter weiter an einem globalen Artenschutzabkommen mit konkreten Zielen bis 2030 feilen. Ziel ist es, dass das Abkommen bei einem dritten Teil der Konferenz in Kunming im nächsten Jahr beschlossen wird.

Einem bisherigen Entwurf für das globale Abkommen zufolge sollen sich die Länder dazu verpflichten, bis 2050 "im Einklang mit der Natur zu leben". Dafür werden 21 "Ziele für dringende Maßnahmen" formuliert. So sollen 30 Prozent der Fläche an Land und im Meer bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden und die Ausgaben für den Artenschutz innerhalb eines Jahrzehnts auf umgerechnet 173 Milliarden Euro jährlich steigen.