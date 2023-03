Wegen Stürmen gelangen enorme Mengen an CO2 in die Atmosphäre

Bei Sturmschäden in Wäldern gehen große Mengen des im Waldboden gespeicherten Kohlenstoffs verloren. So gelangen laut einer neuen Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) enorme Mengen an CO2 in die Atmosphäre. Die Stürme Lothar im Jahr 1999 und Vivian im Jahr 1990 führten den Berechnungen der Schweizer Forschenden zufolge zur Freisetzung von 400.000 Tonnen Bodenkohlenstoff, hieß es in einer Mitteilung der WSL vom Donnerstag.

BILD: SN/PIXABAY Symbolbild