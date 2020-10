Weißer Hautkrebs liebt das Gesicht

Nach der Sommersaison ist ein Hautcheck beim Dermatologen ratsam.

Die Zahl der Hautkrebs-Neuerkrankungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Zurückzuführen ist das vor allem auf die drastische Zunahme von hellem beziehungsweise weißem Hautkrebs (Basaliome und Spinaliome). In Österreich treten jährlich bereits knapp 30.000 Neuerkrankungen auf.

Da heller Hautkrebs seltener zu Metastasen neigt als das Melanom, der schwarze Hautkrebs, werden die Hautveränderungen oft lang ignoriert oder unterschätzt. Bei der Entstehung von Hautkrebs besteht ein wissenschaftlich nachgewiesener Zusammenhang mit intensiver und lang dauernder Sonneneinstrahlung.

Im Gegensatz zum Melanom bildet sich der weiße Hautkrebs vorzugsweise dort, wo sich viele besonders gern bräunen lassen: "Vier von fünf Basaliomen finden sich im Gesicht, also gerade dort, wo man sich jahrelang mithilfe von Sonne ein vitaleres, attraktiveres Aussehen erhoffte", sagt der Wiener HNO-Arzt Jafar-Sasan Hamzavi. Selbst wenn ein Basaliom keine Metastasen ausbildet, sollte die Behandlung keinesfalls hinausgezögert werden. Rainer Kunstfeld von der Hautklinik der MedUni/AKH Wien: "Zuwarten kann dazu führen, dass diese Art von Hautkrebs immer mehr in die Tiefe wächst und dort beispielsweise den Ohrknorpel schädigt oder Nervenstrukturen verletzt." In diesen Fällen sei ein chirurgischer Eingriff zum Erhalt der Funktionen unvermeidbar. Da bei fortgeschrittenen Basaliomen mit dem Tumor auch immer ausreichend viel gesundes Gewebe entfernt werden muss, bedarf es im Gesicht oft aufwendiger rekonstruktiver Techniken, um kosmetische, aber auch funktionelle Beeinträchtigungen an Nase oder Ohr zu minimieren. Es gelte also, sagt Hamzavi, Betroffenen die Funktion von Nase und Ohren und auch ein ansprechendes optisches Erscheinungsbild wieder zu geben.

Experten raten zur Ursachenvermeidung. "Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor wählen, großzügig auftragen und regelmäßig nachcremen", rät der Vorarlberger Hautexperte Gerald Rehor. Plädiert wird auch für einen regelmäßigen Hautcheck beim Dermatologen. Gerade jetzt nach dem Sommer sei dies sinnvoll.

Quelle: SN