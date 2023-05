Weltausstellung: Weibliche Lebensrealitäten vor dem Vorhang

Vor 150 Jahren vereinte die Weltausstellung 1873 die Technik, Kunst und Lebensart der Zeit in Wien. Das Technische Museum würdigt dieses Jubiläum nun mit der Schau "Woman at Work", die einen heute unterbelichteten Aspekt des Megaevents ins Zentrum rückt: den "Frauenpavillon". Der damals historische Schritt, weibliche Lebensrealitäten sichtbar zu machen, nimmt man als Anlass, die Arbeitswelt von Frauen um 1873 in den Fokus zu nehmen, die weit über das Textilgewerbe ausgriff.

BILD: SN/APA/TECHNISCHES MUSEUM/ARCHIV Der 'Frauenpavillon' in einer zeitgenössischen Fotografie 1873