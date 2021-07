Weltgesundheitsorganisation warnt vor E-Zigaretten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor E-Zigaretten und anderen elektronischen Geräten zum Konsum des Suchtmittels Nikotin. Diese Produkte würden oft mit ihren Geschmacksnoten gezielt für Kinder vermarktet. Und minderjährige Nutzer griffen später zwei- bis dreimal häufiger zur herkömmlichen Zigarette als andere Jugendliche, heißt es im achten Bericht über die "Tabak-Epidemie", den die WHO am Dienstag veröffentlichte.

SN/APA (dpa)/Rainer Jensen Symbolbild.