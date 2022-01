Weltraumteleskop James Webb erreichte Ziel im All

Das Weltraumteleskop James Webb ist an seinem 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten Ziel im All angekommen. Das Teleskop warf am Montag für fünf Minuten seine Triebwerke an und erreichte den sogenannten zweiten Lagrange-Punkt (L2), wie die US-Weltraumagentur NASA mitteilte. Das bisher leistungsstärkste Teleskop übertrifft seinen Vorgänger Hubble an Größe und Komplexität bei Weitem.

SN/APA/NASA/HANDOUT Erste Bilder des Teleskops werden im Sommer erwartet.