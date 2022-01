Weltraumtourist Maezawa plant Tiefsee-Expedition zum Marianengraben

Nach seinem Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS will der japanische Milliardär Yusaku Maezawa zum tiefsten Punkt der Meere reisen. "Ich denke darüber nach, zum Marianengraben hinunterzufahren, tief unter dem Meer", sagte Maezawa am Freitag in Tokio bei seiner ersten Pressekonferenz nach seiner Rückkehr aus dem All. Der 46-jährige Unternehmer begründete dies damit, dass er durch seinen Weltraumtrip die Erde stärker schätzen gelernt habe.

