Weltraumwetter: Mehr Satellitensicherheit durch Grazer Vorhersage

Ereignisse auf der Sonne können elektronische Systeme auf der Erde und im Weltraum nachhaltig schädigen. Forschende aus Graz haben untersucht, welche Auswirkungen Sonnenstürme auf die Bahn von erdnahen Satelliten haben.

Daraus ist der Vorhersageservice SODA (Satellite Orbit DecAy) entstanden. Mitte des Jahres ist dieser bereits Teil des "Space Safety Programme" der ESA geworden, wie die TU Graz am Donnerstag mitteilte.

Bei einer Sonneneruption entstehen koronale Massenauswürfe, bei denen die Sonne riesige Wolken geladener Plasmateilchen auswirft, die das Erdmagnetfeld ordentlich stören können. Das ausgestoßene Plasma ist hauptsächlich aus Elektronen und Protonen zusammengesetzt und erhöht die Teilchendichte in der Erdatmosphäre. Dadurch können Kommunikationssignale von Satelliten verzögert werden, was zum einen zu einer fehlerhaften Positionsbestimmung führen kann.

Vor allem aber heizen die Plasmateilchen die oberen Schichten der Erdatmosphäre so sehr auf, dass sich diese ausdehnt, der Luftwiderstand zunimmt und Satelliten an Geschwindigkeit und Höhe verlieren. Aus der Kombination von Daten zur Dichte der Atmosphäre mit Echtzeitmessungen des Sonnenwindplasmas und des interplanetaren Magnetfelds konnten Forscherinnen und Forscher beispielsweise schon berechnen, dass Satelliten in einer Flughöhe von 490 Kilometern Höhe bis zu 40 Meter an Höhe verlieren können.

Da die Sonnenaktivität in ihrem aktuellen Sonnenzyklus in den kommenden zwei Jahren wieder ihr Maximum erreichen soll, hat die ESA laut TU Graz bereits einige ihrer Satelliten um mehrere Kilometer angehoben, um sie sicher durch diesen Zeitraum zu steuern. Mit dem von der TU Graz und Universität Graz gemeinsam entwickelten neuen Vorhersageservice SODA will man zusätzliche Sicherheit schaffen. Es bietet eine Vorwarnzeit von rund 15 Stunden.

Die TU Graz hat ihr Know-how in der Verarbeitung von Satellitendaten beigesteuert: Dort beschäftigt man sich am Institut für Geodäsie seit rund 20 Jahren mit der Bestimmung von Atmosphärendichten und kann auf Daten mehrerer erdnaher Satellitenmissionen zurückgreifen. Die Uni Graz hat wiederum ihre Expertise im Bereich der Sonnen- und Heliosphärenphysik und der interplanetaren Magnetfeldbeobachtung ins Projekt eingebracht: Manuela Temmer und ihr Team des Instituts für Physik werteten dafür rund 300 Sonneneruptionen der Jahre 2002 bis 2017 aus.

Die Ergebnisse nutzten die TU-Forscher, um Veränderungen in der Atmosphärendichte in Verbindung mit den Sonneneruptionen zu setzen. Die Gesamtanalyse hat schließlich zum Vorhersagemodell geführt. Mittlerweile arbeiten die Forschenden von TU und Uni Graz bereits daran, SODA weiter zu verbessern. Es soll dazu dienen, komplexere Sonnenstürme besser zu verstehen - etwa wenn zwei Stürme sich auf dem Weg zu unserem Planeten überlagern, wie Temmer erklärte. Weiters will man die Atmosphärendichte in niedrigeren Regionen bis zu 4000 Kilometern Höhe, die noch nicht gut erforscht sind, näher unter die Lupe nehmen.

Zum Space Safety Programme der ESA trägt neben der TU Graz und Uni Graz mit dem Observatorium Kanzelhöhe auch Seibersdorf Laboratories bei. In den fünf sogenannten "Expert Service Centers" im ESA Space Weather Service Network ist Österreich in vier vertreten: "Das zeigt, dass die österreichische Weltraumforschung einen hohen Stellenwert hat", betonte Sandro Krauss vom Institut für Geodäsie der TU Graz.