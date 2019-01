"Weltuntergangsuhr" bleibt auf zwei Minuten vor zwölf

Führende Wissenschaftler sehen eine anhaltend große Gefahr dafür, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder Klimawandel selber auslöscht. Das "Bulletin of Atomic Scientists" ließ die "Weltuntergangsuhr" bei seiner jährlichen Pressekonferenz am Donnerstag in Washington auf zwei Minuten vor 12.00 Uhr stehen.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/WIN MCNAM Die "Uhrzeit" hat sich seit dem letzten Jahr nicht verändert