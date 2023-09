Weltwetterorganisation: Hitzewellen sorgen für schlechte Luft

Hitzewellen verschlechtern die Luftqualität - davor warnt die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf. Dieser Aspekt werde oft vernachlässigt, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas am Mittwoch. Laut "Bulletin über Luftqualität und Klimawandel" hätten Waldbrände in den USA und Hitzewellen mit aufgewirbeltem Wüstenstaub in Europa die Luftqualität stark beeinträchtigt. "Was wir 2023 erlebt haben, war noch extremer", sagte Taalas.

BILD: SN/TANAPAT LEK,JEW - STOCK.ADOBE.COM Hitzewellen verschlechtern die Luftqualität.