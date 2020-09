Wenn der Darm immer wieder Schwierigkeiten macht

Darmprobleme sind eine Volkskrankheit. Doch wieso macht der Darm vielen zu schaffen? Und gibt es Lösungen? Schlicht auf gewisse Lebensmittel zu verzichten sei jedenfalls nicht der beste Ansatz.

Es ist mittlerweile eine der häufigsten gesundheitlichen Beschwerden - vor allem in Industrienationen: Millionen Menschen plagen Darmprobleme. Allein von einem Reizdarmsyndrom, also im Grunde all jenen Darmbeschwerden, die nicht einer konkreten Krankheit zugeordnet werden können, sind zehn bis 15 Prozent der Menschen in der westlichen Welt betroffen. Manche Schätzungen gehen gar von bis zu 20 Prozent aus.

Doch wieso macht der Darm vielen dermaßen zu schaffen? Der Darm sei wie ein zweites Gehirn, schildert Christian Datz, Vorstand der ...