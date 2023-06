Wenn es jungen Menschen seelisch nicht gut geht

Lach doch mal wieder! Wie tickt eine Generation, aus der sich manche als "Last Generation" bezeichnen, wirklich? Welche Sorgen begleiten sie und vor allem: Hören wir, die Erwachsenen, ihr überhaupt zu? Über die herausfordernde Welt der Jugend einst und jetzt.

Jung, aber nicht zwingend glücklich – was kann man tun?

Einundvierzig Jahre durfte Günther Ebenschweiger als Polizist - wie er sagt - hinter die Kulissen des Lebens blicken. Dabei frustrierte ihn ein Aspekt besonders: dass man in Uniform meist zu spät kommt. Besonders berührte ihn das Thema patriarchale Gewalt gegen Frauen, er begann, sich mit Präventionsarbeit zu beschäftigen, um kurze Zeit später festzustellen: Davon sind auch massiv Kinder betroffen. Statt seine Pension mit Reisen oder in den Bergen zu verbringen, sitzt er nun in Schulen und spricht mit Jugendlichen über ...