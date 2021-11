Wenn wir streiten bis zur gegenseitigen Vernichtung

Friedrich Glasl ist Konfliktologe - seit über 50 Jahren. Sein Urteil: Uns fehlt die Kompetenz zum Streiten. Jedenfalls dafür, es konstruktiv zu tun. Das liegt an den Schulen, den Unis, den Firmen - aber vor allem an uns selbst.

Konfliktforscher Friedrich Glasl wurde international bekannt durch sein neunstufiges Eskalationsmodell von Konflikten. An dessen Ende steht die "gegenseitige Vernichtung". Es in Zeiten von Corona- und Klimadebatten nicht so weit kommen zu lassen, davon hängt für ihn alles ab. Denn: "Uns stehen Zeiten von enormen Spannungen bevor." Die SN baten Glasl zum Interview über Selbstkontrolle, sinnlose Eskalation und die Unmöglichkeit, eine gute Debatte über Facebook zu führen.

Herr Professor, wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestritten? Und ...