Wer begeht welche Verbrechen? Neue Studie macht Kritierien fest

Risikofreudige Männer haben bis zu 10 Prozent höhere Kriminalitätsrate.

Was führt dazu, dass manche jungen Männer straffällig werden und andere nicht? Eine internationale Studie zeigt, dass Präferenzen wie Risikobereitschaft, Ungeduld und Altruismus sowie die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung Delinquenz voraussagen.

Ein internationales Team von Ökonomen hat in einer Studie Informationen über die Risiko-, Zeit- und sozialen Präferenzen von jungen Männern mit Faktoren wie Bildungsgrad, Einkommen, Selbstkontrolle und strafrechtlichen Verurteilungen zusammengeführt. Die Untersuchung bestätigt, dass Bildung ein Hauptfaktor dafür ist, ob ein junger Mann straffällig wird. Risikofreude und Ungeduld sind weitere signifikante Faktoren. Beide Präferenzen behalten ihren Einfluss auch dann, wenn weitere Faktoren wie Einkommen, Wohnort, Geburtsreihenfolge, Familienstatus oder Migrationshintergrund mitberücksichtigt werden. Die Kriminalitätsraten der risikofreudigsten Personen liegen demnach um acht bis zehn Prozentpunkte höher als jene der risikoscheusten. Mitautor Ernst Fehr, Professor an der Uni Zürich: "Der Einfluss, den Risikobereitschaft und Geduld auf die Kriminalitätsraten haben, sollte in Präventionsstrategien berücksichtigt werden. Denn diejenigen, die am ehesten zu Straftaten neigen, sind auch jene, die am wenigsten auf eine strengere Strafverfolgung reagieren."

Für die Studie nahmen knapp 5400 dänische Männer (15 bis 20 Jahre alt) an einem Verhaltensexperiment teil, in dem sie zwischen 30 und 50 Euro verdienen konnten. Dabei beantworteten sie eine Reihe von Entscheidungsaufgaben.