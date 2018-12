Wer in Salzburg an digitalen Technologien forscht

Die Bandbreite der Forschungsprojekte reicht von neuen Produktionsmöglichkeiten bis hin zu medizinischen Projekten.

Universität



An der Paris-Lodron-Universität gibt es im Fachbereich Computerwissenschaft neben der Grundlagenforschung auch zahlreiche Projekte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Konkretes Beispiel: Gemeinsam mit Commend International arbeitet die Universität an der Verschlüsselung von Gesichtsinformationen in Überwachungsvideos. Auf diese Weise soll die Privatsphäre unbescholtener Personen geschützt werden. Die besondere Herausforderung dabei war, dass Videos mit verschlüsselten Gesichtsinformationen überhaupt abgespielt werden können.

Fachhochschule



Die Fachhochschule Salzburg kann unter anderem auf Forschungsschwerpunkte in Informationstechnik und System-Mangagement sowie Multi-Media-Technologien verweisen. Konkretes Beispiel: Im Projekt "IMP-Intelligent Maintenance Planner" werden zusammen mit COPA-DATA und Profactor Verfahren entwickelt, um Wartungsarbeiten in der industriellen Produktion intelligent zu unterstützen. Man analysiert Echtzeitdaten von Maschinen und Betrieben. Stellt man Abweichungen zum Routinebetrieb fest, erfolgen Wartungsarbeiten, bevor die Fehler auftreten.

Salzburg Research



Salzburg Research ist wichtiger Ansprechpartner bei der Bewältigung digitaler Herausforderungen. Software-Prototypen werden entwickelt, Feldstudien durchgeführt und Technologien evaluiert. Konkretes Beispiel: Smart Grids, Smart Home und Smart City benötigen viele Sensordaten. Die Sensoren müssen dazu oft an schwer erreichbaren Orten installiert werden. Sensoren mit Funktechnologie helfen dabei. Salzburg Research untersucht dazu verschiedene Schmalband-Technologien.

Studio iSPACE



Im Forschungsprojekt Industrie der Zukunft Assist 4.0 arbeitet das Studio iSPACE u. a. daran, Menschen die Arbeit mit intelligenten Helfern zu erleichtern. Inhalte wie Details zu Wartungsaufträgen werden mit Texten, Bildern und Videos auf mobile Endgeräte eingespielt. Das Assistenzsystem erkennt, wo sich der Mitarbeiter befindet, und bietet dann Unterstützung an.

PMU



Mit Geoinformatik kann an der Medizinischen Privatuniversität zum Beispiel der Verlauf von Multipler Sklerose abgebildet werden. MRT-Modelle zeigen Lage und Veränderung von Nervenschäden. Daten vieler MS-Patienten (anonymisiert) fließen in Analysen ein. Das ermöglicht im Einzelfall eine frühe Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Die Therapie kann gezielter erfolgen.

