Statistiker haben einen Algorithmus gefüttert und ausgerechnet, wer die aussichtsreichsten Teams sind. Mit dem Verfahren waren sie bereits ein Mal erfolgreich.

In Frankreich wird ab diesem Freitag zum achten Mal die Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. 24 Nationalmannschaften treten in sechs Gruppen gegeneinander an. Im Eröffnungsspiel treffen Frankreich und Südkorea in Paris aufeinander. Das Finale ist am 7. Juli in Lyon.

Wer ...