Wespen loswerden: Was hilft wirklich?

Beim Grillen im Garten, im Café und am See bei einem Picknick - hier sind Wespen extrem lästig. Ein Experte erklärt, welche Mittel gegen die Insekten helfen und welche nicht.

Bei den aktuellen Temperaturen sitzt man gerne im Freien und genießt ein Eis. Auf ungebetene Gäste wartet man nicht lange: Die Wespen kommen, noch bevor das Eis schmelzen kann. Bei allem Verständnis für die Wichtigkeit dieser Insekten, wenn man in Ruhe draußen essen will, möchte man sie nur loswerden. Die SN haben mit Harald Brugger von der Umweltberatung gesprochen und gefragt, was wirklich nützt.

So schwierig es auch sein mag, die Devise lautet Ruhe bewahren. Man solle nicht nervös werden und um sich schlagen, sagt Brugger. Anpusten solle man die Wespen auch nicht. "Das macht sie nur aggressiver." Diese Insekten ernähren sich von Kohlenhydraten, Pflanzensäften, Obst und Zucker. "Für die Brutpflege werden sie zu Räubern", sagt der Chemiker und Ökotoxikologe, "dann brauchen sie das tierische Eiweiß." Dieses finden Wespen dann unter anderem auf der Picknickdecke.

Wie man sich den Geruchssinn der Wespen zunutze macht

Wespen orientieren sich an Gerüchen. Man soll deshalb nie eine einzelne Wespe erschlagen: "Dann kommen weitere, um sie zu verteidigen", sagt Brugger. Süße und blumige Gerüche ziehen Wespen ebenfalls an, deshalb sei von Parfums und Deos mit diesen Gerüchen abzuraten. Komplett auf ein Deo sollte man aber nicht verzichten, denn Wespen können Schweiß riechen und werden davon angezogen. Zitrusdüfte und Lavendel mögen Wespen nicht. Der Experte bezweifelt aber, dass ein Lavendelstrauch auf dem gedeckten Tisch die Wespen wirklich abhält. "Es kommt darauf an, wie sehr der Duft andere Düfte übertüncht", sagt Brugger. Dasselbe gelte für Zitronenscheiben mit Gewürznelken. Die Duftkonzentration sei entscheidend.

So hält man die Wespen vom Gartenfest fern

Will man im Garten essen, sollte man das Fallobst immer gleich entfernen, rät Brugger. Süße Getränke und Speisen sollte man möglichst lange abdeckt lassen und nach dem Essen gleich wegräumen. Der Experte empfiehlt außerdem eine sogenannte Ablenkfütterung - also eine alternative Nahrungsquelle zu bieten. "Dazu können zum Beispiel überreife Trauben dienen", sagt er.

Vorbeugend kann schon viel gemacht werden. Im Winter sollten Einfluglöcher verschlossen und auch Verschaltungen und Ritzen behoben werden. Auch wird von der Umweltberatung das Montieren von Insektengittern empfohlen. Wespennester sollten nie selber entfernt werden. Selbst gebaute Wespenfallen aus Plastikflaschen sind gemäß Brugger auch nicht zu empfehlen, da viele nützliche Insekten wie Bienen, Ohrenkriecher und Schmetterlinge auch getötet werden. Laut aktion-wespenschutz.de schadet man mit der Falle auch keinem Wespenvolk, sondern lockt durch den Geruch des Lockmittels nur mehr Wespen an. Fühle man sich jetzt im August von Wespen gestört, sagt Brugger, dann solle man sich in Erinnerung rufen, dass "der Spuk im Herbst wieder vorbei ist".