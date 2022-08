Wespen loswerden: Welche Methoden helfen wirklich?

Beim Grillen im Garten, im Café und am See bei einem Picknick - hier sind Wespen extrem lästig. Ein Experte erklärt, welche Mittel gegen die Insekten helfen und welche nicht.

Bei den aktuellen Temperaturen sitzt man gerne im Freien und genießt ein Eis. Auf ungebetene Gäste wartet man nicht lange: Die Wespen kommen, noch bevor das Eis schmelzen kann. Bei allem Verständnis für die Wichtigkeit dieser Insekten, wenn man in Ruhe draußen essen will, möchte man sie nur loswerden. Die SN haben mit Harald Brugger von der Umweltberatung gesprochen und gefragt, was wirklich nützt.

So schwierig es auch sein mag, die Devise lautet Ruhe bewahren. Man solle nicht ...