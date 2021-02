Westeuropäer der Bronzezeit trotzten der Trockenheit mit Hirse-Anbau

In der späten Bronzezeit erschien Hirse auf dem Speiseplan der Menschen in der Westschweiz und Frankreich. Der Anbau des widerstandsfähigen Getreides war wohl eine Antwort auf die Trockenheit, die zu dieser Zeit in Europa herrschte. Darauf deutet eine im Fachmagazin "Plos One" erschienene Studie hin.

