WHO: Affenpocken weiter gefährlich - Drohen ansteckendere Varianten?

Die WHO hat wegen der Affenpockenausbrüche in zahlreichen Ländern eine internationale Notlage ausgerufen. Jetzt sind die Fälle um 90 Prozent zurückgegangen, Entwarnung gibt es von der WHO aber nicht.

SN/APA/Andrea Schnartendorff/RKI/An Elektronenmikroskopische Aufnahme von Affenpocken-Viren.