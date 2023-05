WHO-Ausschuss zu Mpox berät über Aufhebung von Gesundheitsnotstand

In Genf berät am Mittwoch der Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die globale Lage bei Mpox (früher Affenpocken). Die unabhängigen Experten sprechen darüber, ob die höchste Alarmstufe, der im Juli 2022 verhängte Gesundheitsnotstand, aufgehoben werden soll. Erst vergangenen Freitag hatte die WHO den Notstand wegen der Corona-Pandemie nach mehr als drei Jahren aufgehoben.

BILD: SN/APA/ANDREA MÄNNEL Mpox (früher Affenpocken).