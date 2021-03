WHO befürchtet viele Tuberkuloseopfer wegen Coronapandemie

Jeden Tag sterben fast 4000 Menschen an der Lungenkrankheit, täglich infizieren sich fast 28.000 Menschen damit.

Die medizinische Betreuung der Tuberkulosekranken hat in der Coronakrise nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in dramatischem Ausmaß gelitten. Im Coronajahr 2020 seien gegenüber dem Vorjahr schätzungsweise 1,4 Millionen Erkrankte weniger wegen ihrer Tuberkulose behandelt worden. Besonders in Indonesien, Südafrika, auf den Philippinen und in Indien hätten sich große Versorgungslücken aufgetan, teilte die WHO am Montagabend im Vorfeld des Welttuberkulosetags (24. März) mit.

"Die Auswirkungen von Covid-19 reichen weit über den vom Virus verursachten Tod und die Krankheit hinaus", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die Unterbrechung wichtiger Hilfe für Menschen mit Tuberkulose sei ein weiteres tragisches Beispiel für die mittelbaren Folgen der Coronapandemie. Darüber hinaus seien möglicherweise mehr als 500.000 Menschen an Tuberkulose gestorben, weil ihre Krankheit nicht früh erkannt worden sei, so die WHO. Das Problem einer Kluft zwischen offiziell an der Infektion Erkrankten und den erfassten Neuinfizierten sei zwar schon vor Covid-19 bekannt gewesen. "Die Pandemie hat die Situation massiv verstärkt", hieß es weiter. Tuberkulose bleibt laut WHO eine der tödlichsten Infektionskrankheiten. Jeden Tag sterben den Angaben zufolge fast 4000 Menschen an der Lungenkrankheit, täglich infizieren sich fast 28.000 Menschen damit.